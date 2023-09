No! Questi non sono migranti che ballano a Lampedusa

Circola un video dove, secondo le descrizioni degli utenti che lo condividono, verrebbero ripresi dei migranti «appena sbarcati a Lampedusa» che si divertono a ballare insieme a due «impiegate delle ONG». Si tratta di una narrazione falsa, il video non ha nulla a che fare con Lampedusa e l’attuale situazione nell’isola italiana.

Ecco uno dei post Facebook pubblicati domenica 17 settembre 2023:

Il video era stato condiviso al pubblico italiano da Fabio Dragoni (che scrive per La Verità), attraverso un tweet del 16 settembre 2023, ripetendo più volte le parole «sostituzione etnica» con l’hashtag «#Lampedusa». Nel suo tweet condivide quello dell’utente Ian Miles Cheong che riporta la seguente descrizione:

African migrants film themselves on their iPhones dancing with European NGOs and aid workers in Lampedusa, Italy. The media calls them refugees.

Lo stesso video era stato condiviso il 25 agosto 2023 dall’account Twitter ufficiale del movimento politico di destra Britain First. Secondo quanto riportato da quest’ultimo, risulterebbe registrato proprio nel Regno Unito:

Care4Calais is a traitorous NGO enabling the illegal migrant invasion of our borders. The Charity Commission for England and Wales has ruled that they engaged in ‘serious historic misconduct and/or mismanagement’. Here are their volunteers dancing with the invaders.