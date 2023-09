Zelensky e Lavrov faccia a faccia all’Onu, show del leader di Kiev: attacca la Russia, poi lascia la sala

A quasi 19 mesi dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, il leader di Kiev Volodymyr Zelensky si è trovato per la prima volta faccia a faccia con chi quella guerra l’ha scatenata, il 24 febbraio del 2022. Non il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ma il suo alter ego sulla scena internazionale, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov. Che a differenza del suo capo, almeno per il momento, non è inseguito da un mandato di cattura internazionale per crimini di guerra, e può dunque viaggiare liberamente. Il fugace incontro a quattr’occhi si è svolto oggi al Palazzo di Vetro di New York, dove Lavrov e Zelensky hanno entrambi preso parte alla sessione speciale del Consiglio di sicurezza dell’Onu sul conflitto in Ucraina. «La maggior parte del mondo riconosce che le azioni della Russia in Ucraina sono criminali e immotivate e mirano a impossessarsi del territorio e delle risorse ucraine», ha detto Zelensky parlando in apertura della riunione. Quindi, dopo aver lamentato l’impotenza dell’Onu nel conflitto, il leader di Kiev ha definito «illegittima» la presenza della Russia all’intero del Consiglio di Sicurezza: «Il potere di veto in mano all’aggressore è quello che ha spinto l’Onu in questa situazione di stallo. In caso di atrocità di massa, il potere di veto dovrebbe essere sospeso e l’Assemblea Generale Onu dovrebbe avere il potere di superarlo», ha sostenuto Zelensky. Che nel suo discorso ha poi richiamato ancora una volta, come fatto ieri dal pulpito del Palazzo di Vetro, la «formula di pace» in 10 punti che sola per Kiev può indicare la strada per porre fine alla guerra, a cominciare dal ritiro completo delle truppe russe da tutti i territori occupati, compresa la Crimea. «Possa la pace prevalere, possano le nostre istituzioni e le nostra cooperazione diventare più forti», ha concluso Zelensky, prima di mandare il suo ultimo messaggio con il linguaggio del corpo. Terminato il discorso, prima che potesse prendere la parola il ministro degli Esteri russo, Zelensky ha abbandonato la sala dove si svolge la riunione. Alla discussione, presieduta dal primo ministro albanese Edi Rama, partecipano tra gli altri anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, il segretario di Stato Usa Antony Blinken e la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna, e potrebbero intervenire anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la premier italiana Giorgia Meloni.

