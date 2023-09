Cristiano Ronaldo con kefiah e spada, con quell’ingaggio disposto a tutto: lo spot per la festa nazionale Saudita – Il video

Chi l’avrebbe mai detto che dopo aver indossato le maglie di alcune delle squadre più blasonate in Europa, Cristiano Ronaldo prendesse anche le vesti tipiche dell’Arabia Saudita. Il cambio di abiti questa volta non è tanto motivato da impegni sportivi, quanto dal suo ruolo di ambasciatore del Paese in vista dei Mondiali 2030 che l’Arabia Saudita spera di ospitare. Per questo incarico il giocatore guadagnerà 500 milioni di euro in sette anni, anche quando avrà finito di calpestare il prato verde dei campi di calcio. Un impegno che Ronaldo ha accettato con piacere e a cui non si è sottratto nell’occasione della festività nazionale: la Giornata Nazionale Saudita, la 93esima dalla fondazione del regno nel 1932 da parte del monarca Abdulaziz al-Saud, che cade domani 23 settembre. Ed eccolo allora nel video augurale della sua squadra, l’Al-Nassr: in testa la kefiah bianca e rossa, il copricapo tradizionale, sulle spalle il mantello nero, il thobe, che abbiamo già visto indossare a Leo Messi alla premiazione della coppa del mondo, e in mano una spada araba. Il tutto mentre balla la danza saudita Al Ardah accompagnato dai compagni di squadra Mané, prima al Bayern, Alex Telles, l’anno scorso al Siviglia, e l’ex interista Marcelo Brozović. Nel video, oltre ai calciatori, i protagonisti sono tre ragazzi, catturati dalle luci del complesso della loro squadra del cuore. Qui i tre rivivono tra passato e presente la storia del club, osservano artigiani e tradizioni locali per poi incontrare i campioni che vedono sul campo.

