Milano, Giovanni Storti alla protesta dei ciclisti: «Ormai è un Far West, Sala faccia rispettare le regole» – Il video

Anche Giovanni Storti è sceso in strada per protestare e chiedere più sicurezza per pedoni e ciclisti. Alla manifestazione di oggi a Milano il comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo si è unito alle centinaia di cittadini che non si sentono più al sicuro a girare per la città a piedi e in bicicletta. «La città è una comunità fatta di tante specificità: c’è chi vuole andare in macchina, chi a piedi, chi in bici. Tutti devono essere rispettati e tutti devono potersi muovere liberamente. Io giro in bicicletta e ci sono momenti in cui rischio», spiega Giovanni ai microfoni di Open. Non è la prima volta che il comico si unisce alle battaglie della comunità dei ciclisti milanesi. Nei mesi scorsi ha partecipato a diversi presidi e proteste per chiedere all’amministrazione comunale di rendere la città più sicura per tutti. E anche oggi, quando gli si chiede che messaggio vuole lanciare al sindaco Giuseppe Sala, Storti risponde così: «All’amministrazione chiedo di far rispettare le regole, perché la città è diventata un Far West. Ma chiedo anche velocità a 30km/h, controllo dei mezzi pesanti e, più che piste ciclabili, rispetto per ogni categoria».

Credits video: OPEN/Antonio Di Noto

