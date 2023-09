I “consigli” di Crozza nei panni di Giambruno alle giornaliste: «Per non farvi palpeggiare in tv, perché non fate la radio?» – Il video

Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza in onda il venerdì sul Nove, Maurizio Crozza nei panni di Andrea Giambruno – giornalista di Mediaset e compagno della premier Giorgia Meloni – ha suggerito alle colleghe giornaliste alcuni modi (bizzarri) per non essere palpeggiate in televisione. «Care colleghe donne, per non farvi palpeggiare in televisione: perché non fate la radio?», è il consiglio di Crozza-Giambruno, riferendosi alla recente aggressione sessuale nei confronti della giornalista di En boca de todos, sul canale spagnolo Cuatro, di proprietà di Mediaset, da parte di un 25enne di nazionalità romena. Il giornalista di Diario del giorno, programma su Rete 4, era finito al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni sulle violenze sessuali e l’abuso di alcol da parte delle vittime.

Leggi anche: