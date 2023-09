Processo a Ciro Grillo, la testimone chiave: «Non eravamo sobri, ma neppure ubriachi o fuori controllo»

«Non eravamo sobri, ma non eravamo ubriachi e neppure fuori controllo». E’ forse questa frase la più determinante dell’udienza che si è conclusa da poco a Tempio Pausania, dove è in corso il processo per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. A parlare è la testimone principale dell’accusa, che i giornali hanno rinominato come “Roberta” a sua volta presunta vittima delle molestie, anch’esse qualificate con il reato di violenza sessuale (lo stupro di gruppo avrebbe riguardato l’amica che era con lei). La giovane ha terminato la testimonianza iniziata ieri, 22 settembre.

La testimonianza

Ha raccontato nei dettagli ciò che ricorda della notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 a Porto Cervo. L’avvocata Antonella Cuccureddu del pool di difesa ha affermato: «Ha detto che avevano bevuto ma che erano lucide, che nessuno ha tenuto comportamenti che facessero sospettare la non lucidità». Come riferisce l’avvocato della difesa, pero, Roberta avrebbe anche aggiunto di aver dormito tutto il tempo e «non aver sentito qualcuno urlare o invocare aiuto». Secondo Giulia Bongiorno, che difende la presunta vittima dello stupro, “Silvia”, la testimone nel corso dell’udienza di ieri «ha pianto mentre ricostruiva i fatti, raccontando quello che prova ancora adesso»: «E’ il testimone chiave ed è stata efficace e lucida». Le udienze riprenderanno a novembre.

