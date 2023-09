Zelensky vola in Polonia e prova a chiudere il caso su armi e grano: «Il vostro sostegno è inestimabile»

L’asse Varsavia-Kiev scricchiola. Le crepe, che si intravedono ormai da mesi, sono emerse in tutta la loro crudezza negli scorsi giorni, quando il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha annunciato lo stop all’invio di armi a Kiev al culmine di una lite tra i due governi sull’export di grano dall’Ucraina. Nonostante il pressing degli Alleati per far rientrare lo scontro, ieri Morawiecki ha alzato ancora la voce contro l'(ex?) alleato: «Voglio dire al presidente Volodymyr Zelensky di non insultare mai più i polacchi, come ha fatto recentemente nel suo discorso alle Nazioni Unite. Il popolo polacco non permetterà mai che ciò accada, e difendere il buon nome della Polonia non è solo un mio dovere e onore, ma anche il compito più importante del governo polacco», ha detto il premier di Varsavia durante un comizio in vista delle elezioni del 15 ottobre. Una sorta di ultimatum, che il presidente ucraino sembra però aver rapidamente recepito. Il leader di Kiev ha infatti fatto tappa oggi a Lublino, e ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente la Polonia «per l’inestimabile sostegno e la solidarietà che aiuta a difendere la libertà di tutta l’Europa!». Zelensky lo ha scritto su X condividendo le foto e un video della consegna di un premio della presidenza ucraina conferito a due volontari polacchi, Bianka Zalewska e Damian Duda. «Bianka è una giornalista di TVN Discovery Poland che ha contribuito a fornire aiuti umanitari agli ucraini e a trasportare bambini feriti negli ospedali polacchi», mentre «Damian è un volontario civile e un medico che ha riunito una squadra di medici per salvare i nostri soldati feriti vicino alla linea del fronte. Ha creato un fondo per assistere i medici, fornire formazione e assistenza medica vitale». Un chiaro tentativo di recuperare il rapporto incrinatosi con quello che è uno dei maggiori alleati di Kiev contro l’invasione russa in Ucraina, oltre che un Paese chiave per la logistica delle consegne di armi e aiuti di ogni altro genere al Paese in guerra. Abbastanza per acquietare i leader di Varsavia a poche settimane dalle elezioni politiche?

Foto di copertina: X / Volodymyr Zelensky

Leggi anche: