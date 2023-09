Napolitano, al Senato l’omaggio di Mattarella, Meloni, Draghi e Monti. Poi la camera ardente aperta a tutti – Il video

A Palazzo Madama l’ultimo saluto pubblico all’ex capo dello Stato, prima dei funerali in programma martedì. Arrivati anche Elly Schlein e Giuseppe Conte

È arrivato in Senato il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, morto il 22 settembre all’età di 98 anni. A Palazzo Madama è stata allestita la camera ardente che resterà aperta oggi e domani. A scortarlo dalla clinica Salvator Mundi di Roma, dove è deceduto a seguito di un lungo ricovero, il picchetto d’onore dei Corazzieri in motocicletta. A rendere omaggio per primo alla salma del predecessore nella sala Nassiriya di Palazzo Madama è stato poco prima delle 10 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Accompagnato dalla figlia Laura, il capo dello Stato si è intrattenuto pochi minuti davanti al feretro e ha salutato i familiari, poi, all’uscita, è stato accolto da un lungo applauso dei passanti. Dalle 11, la camera ardente sarà aperta a tutti coloro che vorranno accedervi, oggi fino alle 19 e domani, lunedì 26 settembre, dalle 10 alle 16.

Il feretro di Napolitano esce dalla clinica Salvator Mundi

Dalla premier Meloni a Monti, Draghi e Gianni Letta

A fare gli onori di casa e rendere egli stesso omaggio a Napolitano, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha accolto il feretro davanti all’ingresso del Senato insieme alla segretaria generale Elisabetta Serafin, al vice Segretario generale Federico Toniato, ai figli dell’ex Capo di Stato, Giulio e Giovanni, ai nipoti, e alla vedova Clio. Dopo Mattarella, sono arrivati a rendere omaggio al feretro altre autorità: dall’ex presidente del Consiglio Mario Monti – scelto all’epoca proprio da Napolitano – e agli ex alleati di centrodestra Gianfranco Fini e Pierferdinando Casini. Poi l’ex braccio destro di Silvio Berlusconi, Gianni Letta, e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. È arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – preceduta da Mario Draghi – che si è fermata pochi minuti a parlare con il figlio minore del presidente emerito, Giulio, e la moglie vedova, Clio, per poi uscire senza rilasciare dichiarazioni. A seguire Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Ignazio La Russa durante la camera ardente di Giorgio Napolitano

La camera ardente di Giorgio Napolitano in Senato

Funerali di Stato e lutto nazionale

Martedì 27 sarà poi il giorno dei funerali di Stato, che si terranno a partire dalle 11.30 presso l’Aula di Montecitorio, trasmessi in diretta su Rai 1, oltre che su appositi maxischermi montati in piazza del Parlamento. Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha disposto per decreto a nome del governo il lutto nazionale fino al giorno delle esequie, che comprende anche l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero.

Bandiere a mezz’asta per morte di Giorgio Napolitano a Palazzo Madama

