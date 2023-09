Funerali di Napolitano, i leader da tutto il mondo hanno raggiunto Montecitorio per l’ultimo saluto al presidente emerito

A bordo di un carro funebre nero della Mercedes, scortato dai carabinieri in alta uniforme, il feretro contenente la salma di Giorgio Napolitano ha raggiunto Montecitorio alle 11.30 di oggi, 26 settembre. È nell’Aula della Camera dei deputati, gremita di leader politici nazionali e internazionali, che si celebra l’ultimo saluto al presidente emerito della Repubblica. Il Parlamento italiano è stato allestito per l’occasione: un lungo tappeto rosso accoglie, all’ingresso di Piazza di Monte Citorio, i partecipanti alla cerimonia. La bara, avvolta nel tricolore, è portata in spalla dagli esponenti di ciascuna forze dell’ordine, sotto lo sguardo dei corazzieri. È dalle 10 che è iniziata la fila per prendere posto nell’emiciclo. In prima fila, tra gli altri, siede la partigiana Iole Manini. Gli ex capi di governo e gli ex presidenti di ambedue le Camere non si contano sulle dita delle mani. C’è la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra e i suoi predecessori, Giuliano Amato e Marta Cartabia. Le attuali cariche più alte dello Stato italiano sono arrivate già prima delle 11: Sergio Mattarella, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana e Giorgia Meloni. Poi ci sono i volti storici della sinistra italiana, come Fausto Bertinotti, Massimo D’Alema e Romano Prodi. Innumerevoli anche gli esponenti delle cancellerie estere: ci sono il presidente austriaco, Heinz Fischer, accompagnato dalla moglie, Margit, la duchessa di Edimburgo, Sophie Helen Rhys-Jones. Dalla Francia sono arrivati il presidente attuale, Emmanuel Macron, e l’ex Francois Hollande, da Berlino è tornato in Italia, a distanza di una settimana, il presidente Frank-Walter Steinmeier. Alle 11.40, Sulle note dell’inno di Mameli, il feretro entra a Montecitorio. La Camera è sospesa in un inconsueto silenzio.

A mezzogiorno esatto, il presidente della Camera Fontana dà inizio alla cerimonia salutando le istituzioni presenti e leggendo una biografia di Napolitano. Segue un minuto di silenzio e l’emiciclo si alza in piedi: i partecipanti, vestiti di colori scuri, restituiscono una fotografia particolare dell’Aula, nella quale spicca soltanto il bianco dei corazzieri. Dopo Fontana, prende la parola il presidente del Senato La Russa: «Nella camera ardente ho registrato un segno tangibile di affetto e ammirazione, resto ancora più solenne dalla storica visita di Papa Francesco, che non ha precedenti a Palazzo Madama». Poi tocca a Giulio Napolitano, secondogenito dell’ex presidente della Repubblica e della moglie Clio, rivolgersi all’Aula: «A nome della nostra famiglia, vi ringrazio per la vostra presenza e vicinanza. Viviamo questo momento in spirito di unità e condivisione. Non ricordo nella vita di mio padre un solo giorno che non sia stato di lavoro. La politica era per lui, come per molti di quella straordinaria generazione, una cosa seria. Non sopportava la riduzione del confronto politico a urlo, demagogia, invettiva. La politica era qualcosa di inscindibile dalla vita personale». Poi passa in rassegna un ricordo intimo: «In un disegno fatto alle elementari nel lontano 1976 lo ritrassi orgogliosamente con la scritta, “mio papà è deputato al Parlamento” e lui seduto davanti a una scrivania. Così per 50 anni l’ho visto in quella posizione leggere, studiare, scrivere appunti e discorsi anche quando era al Quirinale».

