«Guardo lo spot di Esselunga e mi commuovo», la confessione privata del ministro Crosetto

Tra le fila del governo, lo spot dell’Esselunga ha riscosso un generale consenso, colpendo anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che si è detto «commosso». Mentre continuano le polemiche sui social tra chi critica e chi invece esalta la storia della bambina figlia di genitori separati che regala una pesca al papà dicendo che è da parte della mamma, dalla premier Giorgia Meloni al vice Matteo Salvini, gli applausi per il video non mancano. E se la premier non prende posizione, dicendo solo di aver apprezzato lo spot, il ministro dei Trasporti elogia l’iniziativa pubblicitaria ormai fenomeno di costume, grazie a cui si dà «voce ai tanti genitori separati, a quelle mamme e a quei papà quasi mai citati e spesso troppo dimenticati, al legame indissolubile con i figli».

Anche Crosetto ritrova un po’ del suo vissuto personale in quelle immagini, al punto da ammettere di aver ceduto alle lacrime: «Guardo lo spot di Esselunga e mi commuovo – scrive il ministro su X – Lo guardo con gli occhi del padre, del marito, del divorziato che ha sempre cercato di non far soffrire nessuno, della coppia che vive con i propri figli tra mille difficoltà ma con amore. E non capisco perché ha suscitato polemiche». Polemiche che, con tutti questi commenti dal governo, difficilmente si spegneranno. Per la gioia anche di chi quello spot lo ha commissionato.

