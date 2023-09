Un’altra ex accusa l’attaccante del Torino Demba Seck di diffusione non consensuale di materiali intimi

Non è una sola ragazza ad accusare l’attaccante del Torino Demba Seck: il giocatore era stato già denunciato dalla sua ex fidanzata per le minacce di diffondere un video che immortalava momenti intimi. E adesso, spunta una seconda donna che sarebbe stata spinta ad agire dopo la notizia apparsa sui giornali: «Lo denuncio. Prima mi ero tirata indietro perché pensavo di non avere voce. Adesso che so di non essere l’unica, ora che so che non sono sola, ho deciso di farlo. Per me, ma soprattutto per le altre, se ci sono o sono state», ha dichiarato su TikTok la giovane. Si chiama Ilaria ed è una studentessa di Ferrara. Ha conosciuto Seck quando lui giocava alla Spal, nell’aprile 2021, e tra i due è iniziata una frequentazione. Anche lei teme di avere subito il revenge porn. «Ho contattato un avvocato – racconta – appena torno dall’Erasmus, tra un mese, vado a denunciarlo. Prima non mi sentivo di fare questo passo. Ora sì, dopo che ho letto sui giornali la storia della sua ex ragazza di Torino che ha subito il revenge porn e della richiesta della procura di archiviare tutto». I fatti che vedono coinvolta Ilaria risalgono a due anni fa, quando al termine della relazione con Seck il calciatore le avrebbe inviato dei messaggi in cui le annunciava di possedere delle riprese dei loro rapporti sessuali. E in cui, secondo quanto racconta la giovane, le avrebbe rivolto molti insulti e minacce.

Le indagini

«Non voglio parlare male di lui – precisa lei – voglio solo sapere se quei video, che mi ha girato, sono stati divulgati. Voglio capire. Quando mi ha scritto che aveva dei video intimi ho avuto paura. Glieli ho chiesti più volte, invano. Ero anche andata a chiedere ai suoi compagni di squadra se ne sapevano qualcosa. Non avevo ottenuto alcuna risposta». Il legale dell’atleta annuncia il contrattacco, secondo quanto riporta Repubblica Torino: «Io di Demba Seck non parlo. Ma sulla diffusione di certi contenuti sui social ci riserveremo di prendere iniziative di tutela, nei confronti del mio assistito, davanti all’autorità giudiziaria». La denuncia della prima ragazza risale allo scorso gennaio: anche lei ha raccontato di aver ricevuto messaggi intimidatori da parte di Seck, con tanto di video intimi. Il pm Enzo Bucarelli ha chiesto l’archiviazione del caso, facendo riferimento nell’atto a una transizione economica riservata tra il calciatore e la ragazza. Adesso Bucarelli è indagato a Milano per frode in processo penale e depistaggio: lo si accusa di avere cancellato i video prova del revenge porn, un elemento di prova nel corso dell’indagine.

