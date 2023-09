Patto Ue per la migrazione, nel Consiglio raggiunta «una maggioranza indubitabile». Decisivo il via libera della Germania

«Vedendo che c’è una volontà maggioritaria indubitabile su questa materia, quello che farò è affidarlo al Coreper – il Comitato dei rappresentanti permanenti che agevola i processi decisionali dell’Unione – affinché esplori il mandato per poter negoziare con il Parlamento europeo». Sono le parole del ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska a sancire l’accordo sull’ultima parte del Patto Ue per la migrazione. Si tratta del passaggio sulle crisi migratorie che ancora non aveva ottenuto il via libera. Mentre lo scorso 8 giugno, a Lussemburgo, i ministri dell’Interno vagliarono a maggioranza qualificate le altre due proposte di regolamento sulle procedure d’asilo e la gestione dell’asilo e dell’immigrazione, la terza parte sulle emergenze non vide la luce. Ci ha pensato la «maggioranza indubitabile» di oggi, 28 settembre, a trovare una soluzione. Il testo tratta di norme che prevedono una sorta di solidarietà obbligatoria quando gli ingressi raggiungono cifre ritenute emergenziali, con la redistribuzione dei migranti irregolari tra gli Stati membri o, in alternativa, con l’erogazione di risorse economiche ai Paesi più esposti ai flussi. Nella trattativa, si è rivelata decisiva l’adesione della Germania al compromesso.

«Dobbiamo arrivare ad un’intesa, esiste una maggioranza qualificata, dobbiamo poi verificare che i Paesi applichino il Patto. È importante che i diritti dei richiedenti asilo siano rispettati, noi siamo a favore di un allargamento delle eccezioni a favore di famiglie e minori. In attesa del negoziato, noi accettiamo la proposta di compromesso della presidenza spagnola», ha detto la ministra dell’Interno Nancy Feaser, in sessione pubblica, al Consiglio Affari interni sulla migrazione. Escono invece sconfitte dal confronto Ungheria e Polonia. È stato il ministro dell’Interno ungherese Bence Retvari a manifestare l’ira di Budapest: «Questo Patto aprirà più porte e consentirà a più migranti irregolari di entrare nell’Ue, funzionerebbe come una calamita. Non possiamo accettarlo, perché significa che saranno i trafficanti ad avere le decisioni nelle loro mani». Retvari ha avuto da ridire anche sul sistema di voto a maggioranza qualificata: «In materia di migrazione è importante prendere una decisione basata sul consenso. Non si possono ignorare determinati Paesi e procedere sulla base della maggioranza qualificata. È inaccettabile». Più flebile la contestazione polacca: «Il regolamento sulla crisi non risponde a tutte le domande che ci sono poste dal fenomeno migratorio», ha detto il sottosegretario di Stato Bartosz Grodecki.

Ad ogni modo, l’assist tedesco a beneficio dell’Italia ha funzionato: «Non completare questo sistema significherebbe continuare a permettere che le persone continuino a morire nel Mediterraneo. Solo proteggendo adeguatamente le frontiere esterne potremo dare un futuro ad un’Europa senza frontiere interne. Questo significa alleggerire l’onere per quegli Stati che sono in prima linea, come l’Italia», ha affermato la ministra Faeser in un altro passaggio. Anche il ministro dell’Interno austriaco, Gerhard Karner, ha usato l’esempio italiano per far leva sull’approvazione del Patto: «Quando vediamo le immagini di Lampedusa, quando vediamo quanto grande è la pressione migratoria sull’Europa, allora sappiamo che dobbiamo lavorare ulteriormente intensamente sul Patto migrazione e asilo per arrivare a una soluzione migliore. È decisivo avere chiari davanti agli occhi i punti principali, cioè la protezione delle frontiere esterne dell’Ue, procedimenti rapidi e veloci a questi confini, in modo da non vedere più immagini come quelle di Lampedusa». A parte la presa di posizione politica del Consiglio Ue, l’intesa di oggi non si sostanzia in un passaggio definitivo del processo legislativo: i ministri dell’interno hanno “soltanto” scelto la posizione negoziale da adottare nelle discussioni con i co-legislatori.

