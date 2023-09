Caso Farfalle, al processo sportivo l’accusa difende (a sorpresa) Maccarani dagli abusi: «Eccesso di amore»

Per la coach richiesta la sola ammonizione. «Possibile che in questo centro si svolgano delle azioni vessatorie per ottenere una medaglia in più?»

«Condannate Emanuela Maccarani per eccesso di affetto». Queste le parole, a sorpresa, del procuratore generale della ginnastica, Michele Rossetti in difesa della ex allenatrice delle farfalle azzurre. Perché, a suo dire, nei confronti dell’atleta Anna Basta, una delle sue due grandi accusatrici, la numero uno delle ginnaste invece di «dirle di andare a casa» e lasciare lo sport ha in modo colposo e certamente non intenzionale «peccato di affetto» nei suoi confronti. Nello specifico: «Riteniamo invece ci sia prova negli atti di un profilo di colpa a carico della Maccarani, quello di eccesso di affetto nei confronti della Basta, cercando di recuperarla, rendendola performante con l’obiettivo di portarla alle Olimpiadi, determinando invece un disagio che non mettiamo in dubbio».

La procura chiede l’ammonizione per Maccarani

«La sanzione dell’ammonizione per la Maccarani consiste in una nota di sollecito scritto ad essere più attenta in futuro» spiega ancora la Procura federale. «Quello che ci siamo chiesti è stato: è possibile che nell’ambito di questo centro si svolgano delle azioni vessatorie finalizzate a ottenere una medaglia in più? – prosegue Rossetti nelle sue conclusioni – La risposta che mi sembra di poter affermare è che non siano emerse prove sufficienti che da parte della Maccarani ci siano stati comportamenti tali finalizzati alla vittoria». Per la Tishina, invece, la richiesta di assoluzione è «per non aver commesso il fatto».

«Denunce fatte anni dopo, quadro probatorio fortemente ridimensionato»

Già a inizio dell’udienza conclusiva l’avvocato Livia Rossi – procuratrice «aggiunta» dal Coni allo staff della Federginnastica che rappresenta l’accusa contro la coach e la sua assistente Olga Tishina, entrambe presenti in aula, davanti al tribunale federale – ha esordito dicendo che «dalle indagini e audizioni svolte, il quadro probatorio esce fortemente ridimensionato». Non solo, quello delle farfalle è uno sport che richiede «la massima abnegazione e dei requisiti di natura fisica e tra questi c’è anche il peso» con una «capacità di reggere lo stress elevato da parte delle atlete» e da parte delle allenatrici l’attitudine «a sapere gestire queste problematiche». «Le atlete che hanno denunciato la Maccarani – secondo quanto dichiarato Livia Rossi – l’hanno fatto parecchio tempo dopo aver lasciato la loro attività e di questo ne dobbiamo tenere conto. La Corradini non è mai stata allenata dalla Maccarani e non ricorda particolari vessazioni a parte alcune frasi e all’atto concreto non è stata capace di raccontare di atti vessatori limitandosi a citare “un clima pesante” senza evidenziare comportamenti concreti».

(foto ANSA/FABIO FRUSTACI)

