Uno spot che promuove un piano odontoiatrico ha usato un falso Tom Hanks creato con l’IA: la denuncia dell’attore

Siamo sempre stati abituati a vedere attori e personaggi della televisione pubblicizzare prodotti o impegnarsi in sponsorizzazioni di vario tipo. Per questo molti non avrebbero fatto caso all’ennesimo volto hollywodiano che si presta a una qualsiasi campagna pubblicitaria: in questo caso Tom Hanks che promuove un piano odontoiatrico. Peccato che l’attore non era a conoscenza di questa sua collaborazione perché a recitare per lui c’era una sua immagine creata da un’intelligenza artificiale. Per questo il due volte premio Oscar ha deciso di avvisare sui social i fan: «ATTENZIONE!!! C’è un video in giro che promuove un piano dentistico con una mia versione creata da una IA. Non ho nulla a che fare con questo», ha scritto in un post su Instagram.

Dei soprusi che lo sviluppo delle nuove tecnologie potrebbero creare ne aveva parlato lo stesso attore il 18 aprile scorso, poco prima dell’inzio dello sciopero degli sceneggiatori statunitensi. Durante il podcast di Adam Buxton, Hanks aveva dichiarato: «Avevamo previsto che ci sarebbe stata la capacità di prendere degli zeri e degli uni all’interno di un computer e di trasformarli in un volto e in un personaggio. Potrei essere investito da un autobus domani, e questo è tutto, ma le performance possono andare avanti e avanti e avanti e avanti». Hanks, comunque, non si è mai sottratto a versioni digitalmente modificate di se stesso, basti pensare a Polar Express dove c’è una sua versione digitale dell’artista. Negli ultimi giorni gli sceneggiatori hanno concluso un accordo che prevede, tra le altre cose, una restrizione dell’uso di IA. Gli attori, invece, proseguono con le loro contestazioni preoccupati che in futuro l’IA possa generare sembianze non approvate dagli artisti.

