Pio e Amedeo tornano a teatro, lo sfottò a Totti e l’appello a Meloni (seduta in prima fila): «Metti anche noi in Rai» – I video

Un pubblico d’eccezione ha inaugurato le prime due date del nuovo spettacolo targato Pio e Amedeo: “Felicissimo show”. Ad accogliere il duo comico foggiano il primo e il 2 ottobre al teatro Brancaccio di Roma c’erano infatti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il compagno Andrea Giambruno, e l’ex capitano della Roma Francesco Totti, con la fidanzata Noemi Bocchi. Accanto al calciatore c’era anche Lino Banfi. Pio e Amedeo nelle due ore del loro spettacolo che ha appena iniziato la sua tournée ne hanno avute per tutti. A partire dalla premier che avevano già incontrato ai tempi delle Iene: «Giorgia Meloni? Se la ghignava bene in platea, è autoironica. Adattiamo le battute a seconda degli ospiti: mi sono presentato dicendo: “Sono etero, son maschio, sono cristiano”. E le abbiamo chiesto di abbassare le accise sulla benzina», ha raccontato Amedeo che ha anche aggiunto, «Siamo amici con tutti politici: D’Alema, Di Battista, Conte che è un conterraneo». Nel video in copertina, girato con un telefonino da uno spettatore la sera del primo ottobre, si vede il duo comico avvicinarsi alla premier e al suo compagno. La coppia e i loro ruoli sono stati al centro delle loro battute: «Metti anche noi in Rai», ha detto Amedeo Grieco per poi avvicinarsi a Giambruno baciandolo sulle guance. Il vero show è però andato in scena la sera dopo, il 2 ottobre, quando i due foggiani hanno raggiunto in platea Francesco Totti e la compagna. Alla fine è scoppiato anche un coro spontaneo che ha unito il pubblico in un solo canto: «C’è un solo capitano». Entrambe le date romane hanno registrato il tutto esaurito.

