Frosinone, bambino di 15 mesi in overdose da hashish: ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Un bambino di 15 mesi è arrivato in condizioni disperate al «Fabrizio Spaziani» di Frosinone: avrebbe ingerito un pezzetto di hashish, che l’avrebbe mandato in overdose. Adesso lotta tra la vita alla morte: è stato trasferito quasi immediatamente nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica del policlinico Gemelli, a Roma. I genitori non hanno saputo fornire spiegazioni in merito a quanto accaduto. Adesso la polizia indaga sull’episodio, mentre gli assistenti sociali, mandati dal Comune, sono arrivati nella casa dove viveva la famiglia. L’obiettivo sarà accertare le condizioni in cui si trovava il bimbo, e se proprio in quella casa abbia trovato e ingerito la sostanza.

Leggi anche: