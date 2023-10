Giudice Apostolico, La Presse ha un secondo video di quel giorno. La magistrata in prima fila ad accusare i poliziotti per la carica al corteo

C’è un secondo video in cui è ritratta la giudice Iolanda Apostolico il 25 agosto 2018 sul molto di Catania al sit in contro l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L’ha girato quel giorno l’operatore di La Presse, Stefano Bertolino, e oggi Open può mostrare l’esclusiva dell’agenzia diretta da Alessia Lautone. La magistrata è ritratta in primo piano e sta protestando insieme ad altri proprio con le forze dell’ordine, accusate di avere usato la mano pesante con alcuni manifestanti. Nel video uno degli organizzatori (forse un esponente politico locale) urla contro i poliziotti, accusandoli di avere «fatto un atto infame. Infame! Avete pestato quattro ragazzi!». La magistrata Apostolico non cerca di portare la calma ma si scaglia anche lei contro i poliziotti con il braccio teso verso di loro, urlando qualcosa nella calca.

