Nuovo video dalla Lega sulla giudice Apostolico, vacilla la sua versione: i cori davanti alla polizia

Emerge un terzo video che ritrae la giudice di Catania Iolanda Apostolico durante la manifestazione del 25 agosto 2018 mentre partecipa ai cori davanti ai poliziotti contro la decisione dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini di impedire lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti. Nella breve clip diffusa dalla pagina Facebook “Lega – Salvini Premier” si vede Apostolico tra il cordone degli agenti e i manifestanti, che urlano in coro: «Siamo tutti antifascisti». La magistrata anche in queste immagini sembra essere particolarmente partecipe con i manifestanti, visto che con loro intona lo slogan e batte le mani a tempo con gli altri. Dopo che Matteo Salvini aveva diffuso il primo video in cui appariva una donna molto somigliante alla giudice, era stata lei stessa in serata a confermare di fatto la sua presenza alla manifestazione contro il governo dell’epoca. La sua presenza però, secondo la sua spiegazione, aveva esclusivamente lo scopo di evitare scontri tra manifestanti e poliziotti, come era già accaduto poco prima il momento in cui erano state realizzate quelle immagini. In un secondo video dell’agenzia La Presse, Apostolico appare mentre affianca uno dei manifestanti che inveisce contro la polizia, accusata di aver «fatto un atto infame» perché gli agenti avrebbero picchiato quattro ragazzi. In quell’occasione, Apostolico non sembra impegnata a riportare la calma, come ha spiegato qualche giorno fa, ma anzi appare impegnata a rimproverare i poliziotti con gesti e urla.

Leggi anche: