Germania: pesante sconfitta di Scholz in Assia e Baviera. Sale l’estrema destra dell’Afd

L’Unione cristiano-democratica (Cdu), il principale partito di opposizione in Germania, si sarebbe confermata prima nelle odierne elezioni regionali in Assia con il 35,5% dei consensi in forte aumento di 8,5 punti rispetto a cinque anni fa. L’estrema destra dell’Afd (l’ “Alleanza per la Germania”) sarebbe aumentata 2,9% punti al 16,0% contendendo il secondo posto ai socialdemocratici della Spd (16,0%, -3,8%). Lo prevedono exit poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard. La ministra dell’Interno tedesca Nancy Faeser, capolista della Spd in Assia, in una dichiarazione trasmessa dal primo canale pubblico ha definito «molto deludente» il risultato del partito socialdemocratico alle elezioni regionali di oggi. I tre partiti della coalizione di sinistra-centro del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno perso fra i 2,5 e i 4,3 punti in Assia e tra gli 1,2 e gli 1,6 punti in Baviera come emerge dagli exit poll pubblicati dal primo canale pubblico Ard.

