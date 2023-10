Il presidio a Milano in solidarietà al massacro di Hamas in Israele. Dopo le scuole, anche lo striscione fuori dall’Università

Un presidio in solidarietà all’attacco terroristico di Hamas in Israele è previsto martedì 10 ottobre a Milano, sotto la sede del Comune in piazza della Scala, organizzato da Giovani Palestinesi, l’Unione democratica arabo-palestinese e l’Associazione dei Palestinesi. Nell’annuncio sui social si parla del «bisogno di esprimere massima solidarietà alla popolazione palestinese ancora una volta minacciata dalla violenza del colonialismo israeliano». Nessun cenno da parte degli organizzatori alle vittime di civili massacrate dall’attacco di Hamas iniziato lo scorso sabato 7 ottobre e agli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi. Anzi nel post che annuncia anche un corteo il 14 ottobre da pizza san Babila si insiste nell’invito a partecipare «con la propria bandiera palestinese, cartelli per dimostrare che Milano è con la liberazione della Palestina e con i popoli che lottano contro il domini coloniale, ovunque esso sia».

L’iniziativa segue le dichiarazioni di solidarietà apparse sui social da parte di due collettivi studenteschi milanesi. Il gruppo “Curva Manzoni Antifa” del liceo Manzoni aveva esultato dopo l’attacco terroristico di Hamas scrivendo in una storia su Instagram: «Quant’è bello quando brucia Tel Aviv». Toni simili sono stati usati dagli studenti del Collettivo A112, dell’Educandato Statale Setti Carraro, che hanno condiviso una foto del gruppo dei Giovani Palestinesi d’Italia in cui si leggeva: «La Palestina vive! La resistenza vive!». Anche fuori dall’Università Statale è apparso uno striscione di solidarietà per l’attacco di Hamas con la scritta vicino all’ingresso di via del Perdono: «Arriva il contrattacco. Al fianco del popolo palestinese», firmato “Cambiare rotta”.

Lo striscione all’ingresso dell’Università Statale di Milano in solidarietà alla Palestina dopo l’attacco terroristico di Hamas

