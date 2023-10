Campi Flegrei, la Marina americana ai militari a Napoli: «Siate preparati. Portate un kit d’emergenza a casa e a lavoro»

Se in questi ultimi giorni l’attività sismica dei Campi Flegrei ha allarmato la popolazione locale, l’attenzione rimane alta anche per chi sta dall’altra parte dell’oceano Atlantico. La U.S. Naval Support Activity Naples ha diramato sui social un comunicato che fornisce delle linee guida da seguire alle truppe di stanza nella zona.

«Siamo consapevoli delle preoccupazioni dopo la recente attività sismica e siamo in stretto contatto con le autorità italiane dell’Osservatorio Vesuvio e del Servizio Protezione Civile», scrive su Facebook la pagina che precisa, «vi terremo aggiornati se cambieranno i livelli di minaccia». Poi i consigli: – Rimani informato; – Fai un piano, conosci le tue vie di evacuazione, gli ospedali più vicini e le zone sicure; – Costruisci un kit, tutti dovrebbero avere un kit a casa, in macchina e al lavoro. Domani l’American Red Cross Naples, terrà un workshop intensivo di un’ora per essere preparati a qualsiasi emergenza.

