L’orrore del kibbutz di Kfar Aza nel racconto dei reporter: «Almeno 40 bambini uccisi da Hamas, alcuni decapitati»

Mentre i corpi avvolti dai teli neri vengono caricati uno dopo l’altro sui camion dell’esercito, nell’aria rimane l’odore acre e pesante di morte. «Non è un campo di battaglia. È un massacro». Lo ha detto il generale Itai Veruv accogliendo i reporter nel kibbutz di Kfar Aza, una delle comunità colpite più duramente dall’attacco a sorpresa di Hamas di sabato 7 ottobre. Non è uno scenario di guerra quello che i giornalisti si trovano davanti. Ma quello di un massacro, di un orrore senza fine, il cui bilancio non è ancora definitivo ma è già raccapricciante. Almeno una 70ina di uomini armati avrebbero fatto scempio della comunità. E i reporter raccontano delle auto distrutte, delle case bruciate, dei corpi martoriati. «Vedi i bambini, la madre, il padre, nelle loro camere da letto, nelle loro stanze, nei loro rifugi, e vedi come i terroristi li hanno uccisi», spiega ancora il generale. I soldati raccontano ai giornalisti quello che hanno visto: tra i corpi recuperati, ci sarebbero anche 40 neonati e bambini piccoli, alcuni dei quali decapitati. «Alcuni di loro non hanno più la testa. Fatta saltare da colpi d’arma da fuoco esplosi da vicino. O mozzata», riferisce Nicole Zedek, di i24News. Molte vittime hanno le mani legate, sono stati uccisi in una esecuzione. Altre famiglie sono state ritrovate nelle loro abitazioni, uccise nei loro letti. Le forze di sicurezza sono riuscite a liberare l’area solo da poche ore, e hanno consentito ai giornalisti di entrare per documentare quanto accaduto. «Raccontate al mondo quello che avete visto», ha gridato a un reporter della Reuters un soldato israeliano. Mentre l’esercito ancora conta i morti a Kfar Aza, l’ultimo bilancio aggiornato dice che sono circa mille gli israeliani morti negli attacchi di Hamas e circa 800 le vittime tra palestinesi e miliziani.

