Israele: scontri con Hamas in sei località. «Mille terroristi assetati di sangue, la giornata peggiore della nostra storia»

In sei località nel sud di Israele vicino alla frontiera sono in corso combattimenti con i miliziani di Hamas. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari, citando le località di Beeri, Kfar Aza, Nirim e Alumim. I milziani – ha aggiunto – hanno varcato la linea di confine non solo la sera dell’attacco ma anche negli ultimi due giorni. Nella notte scorsa sono stati 70 i terroristi che si sono infiltrati in Israele. In totale nel paese «sono entrati circa mille palestinesi assetati di sangue, sono andati casa per casa, edificio per edificio per massacrare civili e militari israeliani. Sfortunatamente la cifra astronomica di 700 israeliani uccisi è destinata a non restare tale. Mai nella storia di Israele ci sono state tante vittime per un solo attacco», ha fatto sapere l’esercito.

Gli scontri

Definendo il sabato 7 ottobre «di gran lunga la peggiore giornata nella storia di Israele». Mentre i morti a Gaza per gli attacchi di Israele sono arrivati a 436 con 2.270 feriti, secondo il ministero della Sanità della Striscia. L’operazione contro Hamas «richiede più tempo del previsto», ha dichiarato il contrammiraglio Daniel Hagari, in una conferenza stampa. «Ci vuole più tempo di quanto ci aspettassimo per riportare le cose in una posizione difensiva e di sicurezza», ha affermato Hagari. Intanto scontri tra militari delle Forze della Difesa israeliana (Idf) e miliziani di Hamas sono in corso a Sderot, nel sud di Israele a un chilometro dalla Striscia di Gaza. Lo riporta l’emittente N12. Il comune di Sderot ha ordinato ai residenti della città di rimanere chiusi nelle loro case. In una nota l’autorità municipale ha detto che «dovete chiudervi immediatamente nelle vostre case, chiudere porte e finestre e non aprire a nessun estraneo».

Gli aerei

L’agenzia di stampa Reuters racconta che aerei da combattimento, elicotteri e artiglieria israeliani hanno colpito durante la notte oltre 500 obiettivi di Hamas e della Jihad islamica a Gaza. Israele ha richiamato circa 100.000 soldati, ha detto il portavoce militare, il tenente colonnello Jonathan Conricus. Diversi sono i cittadini americani uccisi da Hamas, ha confermato un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. La Thailandia ha affermato che 12 dei suoi connazionali sono stati uccisi e 11 rapiti. L’Ungheria ha evacuato 215 persone da Israele per via aerea durante la notte. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato domenica con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, offrendo «il mio pieno sostegno al popolo di Israele di fronte a un attacco senza precedenti e spaventoso da parte dei terroristi di Hamas».

