Sondrio, pecore in bilico su un crepaccio. L’allevatore noleggia un elicottero per recuperarle: «A loro non rinuncio»

Una cinquantina di pecore sono bloccate da diversi giorni su uno sperone roccioso a strapiombo, in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), scappate dal pascolo dove le aveva portate Stefano Villani, 32 anni, allevatore del posto premiato di recente da Coldiretti per l’Oscar Green. L’uomo, nei giorni scorsi, aveva chiesto aiuto ai Vigili del fuoco del Comando provinciale per riportarle a valle. Dallo scalo aereo di Malpensa (Varese) era decollato l’elicottero dei Vigili del fuoco che aveva effettuato in zona diversi sorvoli, ma troppo rischioso il recupero da parte del velivolo e dei pompieri pur abituati a operazioni di salvataggio in montagna. A questo punto, con il passare dei giorni, Villani ha deciso di chiedere l’intervento di un elicottero a noleggio di una ditta privata per cercare di riportare al sicuro gli ovini, ora in pericolo. «Con i costi del noleggio dell’elicottero se ne andrà il guadagno di un’intera stagione. Ma non importa, sono i miei animali, non sono numeri. Anche una sola pecora salvata per me vale più di qualsiasi profitto», ha dichiarato all’edizione milanese del Corriere della Sera. «Ringrazio i pompieri che hanno fatto il possibile – racconta l’allevatore -, ma alle mie pecore non ci rinuncio. Ho noleggiato un elicottero privato e domani insieme ad alcune guide ci faremo portare fino alla cengia. L’intenzione è quella di fissare delle corde per calarci e spingere il gregge lungo lo stretto canale che porta fino al passo. Ci aiuterà anche l’alpinista Luca Maspes per fare i nodi e salire e scendere in sicurezza».

(foto da archivio ANSA)

