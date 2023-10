È morta Suzanne Somers: addio a “Chrissy Snow” di “Tre cuori in affitto” – Il video

Suzanne Somers è morta oggi, lunedì 16 ottobre, a 76 anni. L’attrice, nota in Italia soprattutto per aver interpretato il personaggio di Chrissy Snow nella sitcom Tre cuori in affitto, combatteva contro un cancro al seno che le era stato diagnosticato per la prima volta 23 anni fa. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia: il marito Alan Hamel, il figlio Bruce e i parenti più stretti. «La sua famiglia si era riunita per festeggiare il suo 77° compleanno il 16 ottobre. Celebreranno invece la sua straordinaria vita, e vorranno ringraziare i suoi milioni di fan e follower che l’hanno amata tantissimo», hanno fatto sapere i familiari con un messaggio pubblicato sui social. La consacrazione di Somers di fronte al grande pubblico è avvenuta proprio grazie alla sitcom di fine anni Settanta Tre cuori in affitto. Un’avventura che le è valsa una candidatura al Golden Globe come miglior attrice. Nel corso della sua carriera, l’attrice statunitense ha collaborato con alcuni dei più grandi registi del suo tempo. Nel 1973 ha recitato in American Graffiti con Richard Dreyfuss e Ron Howard. E sempre nello stesso anno ha lavorato con Clint Eastwood a Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan. Nel 1989 si presta anche al mondo della musica, partecipando al videoclip del singolo Liberian girl di Michael Jackson. Nel 2003, un paio di anni dopo l’annuncio del suo ritiro a causa del tumore al seno, a Suzanna Somers viene dedicata una stella della celebre Hollywood Walk of Fame.

Credits foto: EPA/Paul Buck | Suzanne Somers a un evento Unicef a Los Anfeles, in California (10 dicembre 2009)

