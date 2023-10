In Europa sale l’allerta terrorismo. La Reggia di Versailles evacuata per allarme bomba. Londra potenzia i controlli per la partita con l’Italia

L’attentato a Bruxelles ieri e quello al liceo nell’Alta Francia venerdì scorso, pongono in allerta le principali città europee. Stamane l’ennesimo allarme bomba alla reggia di Versailles, dove sono stati evacuati i turisti in visita. «Per ragioni di sicurezza, la reggia rimarrà chiusa per martedì 17 ottobre» riporta l’account X ufficiale del palazzo. Secondo quanto ricostruito dall’Afp la decisione arriva dopo il precedente di sabato, con un altro allarme bomba che ha portato a un’altra evacuazione. La minaccia di oggi è stata diffusa attraverso un messaggio anonimo pubblicato sul sito internet moncommissariat.fr. Le istituzioni europee hanno inoltre alzato il livello d’allerta anti-terrorismo dopo l’attentato di questa sera a Bruxelles. Ai funzionari è stato raccomandato il telelavoro e di rinviare ogni riunione considerata non di stretta urgenza. Le scuole europee e gli asili nido europei resteranno chiusi nella giornata di domani.

Sicurezza potenziata a Londra per Inghilterra-Italia

Intanto si rafforza la sicurezza attorno allo stadio di Wembley, in vista d’Inghilterra-Italia di stasera, alla luce dell’attacco di matrice jihadista a Bruxelles in cui sono stati colpiti tifosi svedesi a margine di un’altra partita di qualificazione per Euro2024, Belgio-Svezia. A parlare dei dispositivi rafforzati è la Metropolitan di Londra (Scotland Yard), annunciando «una presenza estremamente visibile» di agenti in tutta l’area interessata dall’operazione.

(foto copertina Ansa/EPA/ETIENNE LAURENT)

