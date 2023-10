Gaza, 600 mila evacuati dopo l’annuncio dell’esercito: «Ma 100 mila persone sono ancora in città»

Più di 600 mila persone hanno evacuato l’area di Gaza in seguito agli avvertimenti lanciati venerdì 13 ottobre dall’esercito israeliano. Mentre 100 mila persone sono ancora dentro. Lo ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane Jonathan Conricus secondo quanto riportano i media israeliani. Israele ha avvertito la popolazione di lasciare l’area di Gaza City prima di quelle che sono state annunciate come «operazioni militari rafforzate» nei prossimi giorni. Conricus ha affermato che le operazioni inizieranno «quando i tempi saranno consoni all’obiettivo». L’esercito ha fatto sapere anche di aver ucciso quattro terroristi che tentavano di infiltrarsi in Israele dal Libano. I quattro stavano cercando di piazzare un ordigno esplosivo vicino al confine. Come risposta l’esercito ha lanciato un attacco aereo nella zona.

La visita di Biden

Intanto il New York Times fa sapere che la visita di Joe Biden in programma per domani 18 ottobre ritarderà l’operazione di terra dell’esercito. Mentre il generale Michael Kurilla, capo del comando centrale americano, è arrivato a sorpresa in Israele. Per «avere una comprensione chiara di quello che serve alla difesa israeliana, per sottolineare gli sforzi americani a sostegno di un’espansione del conflitto e per ribadire il ferreo supporto del dipartimento della Difesa americano a Israele». Conricus ha affermato che tali manovre inizieranno «quando i tempi saranno adatti all’obiettivo». Intanto fonti mediche palestinesi affermano che almeno 25 persone, tra cui donne e bambini, sono rimaste uccise e altre decine ferite questa notte in un raid aereo israeliano nella Striscia di Gaza. L’attacco ha colpito una casa nella parte meridionale del territorio palestinese che ospita 2,4 milioni di persone. Bombardamenti sono stati segnalati anche nelle zone di Khan Younis e Rafah.

Mezzo milione di sfollati

Nel frattempo l’esercito di Israele ha comunicato che ammonta a mezzo milione il numero di sfollati interni di Israele dopo l’attacco di Hamas. «Abbiamo evacuato tutto il sud di Israele, tutte le località vicine alla Striscia di Gaza, seguendo le direttive del governo. Abbiamo fatto lo stesso nel nord, dove sono state evacuate 20 località vicine al confine», ha detto un ufficiale dell’Idf.

