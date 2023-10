Guerra in Medio Oriente, l’esercito di Israele: «Colpiti cento obiettivi di Hamas». Il valico di Rafah resta chiuso

Più di 100 gli obiettivi di Hamas colpiti da Israele durante la notte a Gaza. Tra questi anche un esponente del comando navale di Hamas, Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, ritenuto da Israele corresponsabile dell’attacco dello scorso 7 ottobre e del massacro dei civili israeliani. L’esercito ha detto di aver colpito inoltre un tunnel, depositi di armi e alcune centri operati di comando. Neutralizzata anche un squadra di lanciatori di razzi di Hamas che aveva tentato di colpire un aereo. L’esercito israeliano ha effettuato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah, compresi i posti di osservazione. In risposta al lancio di missili anticarro da parte di Hezbollah attraverso il confine per tutto il giorno. Su Telegram le Forze di difesa del Paese (Idf) hanno fatto anche sapere che «jet da combattimento dell’Idf hanno colpito tre terroristi che hanno tentato di lanciare missili anticarro verso Israele».

Le evacuazioni

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso dalla Sala Ovale ha accusato Putin e Hamas di voler annientare le democrazie. E ha auspicato l’unità dell’Occidente in Ucraina e con Israele. Il Pentagono intende inviare a Israele decine di migliaia di proiettili di artiglieria da 155 millimetri che, nelle scorte americane, erano stati destinati all’Ucraina diversi mesi fa. Negli attacchi alla Striscia – ha detto l’esercito – sono stati anche colpiti armi e assett del terrore collocati dentro una moschea nel quartiere di Jabaliya, usata anche come posto di osservazione di Hamas e luogo di addestramento. Intanto il ministero della difesa ha deciso di far evacuare la città di Kiryat Shmona nel nord di Israele vista la situazione di forte tensione con il Libano. L’esercito – ha fatto sapere il portavoce militare – ha informato il sindaco della città della decisione.

La strage all’ospedale di Gaza

Intanto il capo della Jihad Islamica in Libano Ihsan Ataya ha accusato Israele per la strage all’ospedale di Gaza. E il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas ha rifiutato una telefonata dal presidente degli Stati Uniti Biden quando questi era in Israele mercoledì. Lo riferisce l’emittente televisiva israeliana Kan citando a condizione di anonimato una fonte palestinese di Ramallah. I funzionari dell’Amministrazione Biden hanno cercato di organizzare un colloquio telefonico tra i due leader, ma Abbas ha respinto la richiesta, afferma la fonte citata da Kan. Ieri alcune basi americane in Medio Oriente hanno respinto attacchi da Siria e Iraq. Contrariamente a quanto annunciato ieri, il valico di Rafah resta ancora chiuso. E secondo la Cnn non aprirà oggi.

