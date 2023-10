Papu Gomez positivo al doping, il giallo del test in Spagna prima dei Mondiali: squalifica per due anni

Alejandro “Papu” Gomez, attaccante 36enne arrivato a Monza solo tre settimane fa, è risultato positivo al test antidoping. Dopo Paul Pogba, la Serie A viene colpita ancora da un altro caso di un giocatore dopato. Un brutto momento per la massima serie del calcio italiano che deve già affrontare l’inchiesta sul calcio scommesse. Come riporta il sito spagnolo Relevo, i fatti risalgono a novembre 2022: Gomez, a quanto ha riferito, dopo una notte difficile avrebbe preso uno sciroppo utilizzato da uno dei suoi figli. Un comportamento che non è consentito perché i giocatori devono sempre chiedere consiglio al proprio medico prima di prendere qualsiasi farmaco. Il giorno dopo, durante un allenamento con il Sivigilia, dei medici sono arrivati al centro sportivo e l’hanno sottoposto a un controllo antidoping al quale è risultato positivo a una sostanza proibita. Nonostante la positività, il calciatore è partito comunque per i mondiali in Qatar, vinti con l’Argentina, grazie a un permesso. Società e giocatore sarebbero stati quindi da mesi a conoscenza della situazione pendente perché la notifica dell’Uefa era arrivata subito. Ma solo questa settimana il giocatore ha conosciuto la condanna che lo terrà fuori dal calcio giocato per due anni. Secondo la ricostruzione di Relevo, le difficoltà del Papu a trovare una squadra dopo aver rescisso il contratto con il Siviglia deriverebbero proprio dalla positività. Una brutta tegola per il Monza che l’aveva preso a parametro zero con un contratto fino al 30 giugno. Per ora, il provvedimento non è ancora stato notificato in Italia.

Credits photo: EPA/ANNA SZILAGYI I Papu Gomez durante un allenamento prima della finale di Europa League a Budapest, 31 maggio 2023

Leggi anche: