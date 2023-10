Marta Di Nardo, il vicino di casa fermato con l’accusa di omicidio

La polizia ha fermato il 46enne vicino di casa di Marta Di Nardo con l’accusa di omicidio. La 60enne era scomparsa a Milano da due settimane. Il suo corpo è stato trovato ieri nascosto nell’appartamento dell’uomo. Il cadavere era stato fatto a pezzi ed era in avanzato stato di decomposizione. Nella notte l’uomo era stato portato in caserma. Ha negato qualunque coinvolgimento nella scomparsa della donna. Il corpo è stato ritrovato durante un sopralluogo eseguito carabinieri della Compagnia di Porta Monforte e militari della sezione investigazioni scientifiche.

Sul posto sono arrivati in serata anche i vigili del fuoco, intervenuti per le operazioni di estrazione del cadavere. Il pm milanese Leonardo Lesti coordina le indagini. La scomparsa della donna, in cura al Cps e affetta da ludopatia, l’aveva denunciata il figlio lo scorso 17 ottobre. Il suo telefono risultava spento dal 4 ottobre. Da allora la donna sembrava essere sparita nel nulla, senza che nessuno riuscisse più a mettersi in contatto con lei. Nessun riscontro dai filmati delle telecamere del palazzo, analizzati nei giorni scorsi.

Secondo quanto reso noto stamani dai carabinieri, il 46enne, che avrebbe problemi di tossicodipendenza. Avrebbe avuto una sorta di relazione con la vittima. Ha vari precedenti. In casa sono stati trovati, spiegano i carabinieri, alcuni effetti personali della donna. E «sono emerse tracce della presenza dell’uomo all’interno dell’abitazione della Di Nardo in un periodo successivo alla sua scomparsa».

