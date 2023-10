Torna la minaccia russa sulle elezioni in Italia, l’allarme degli 007 Usa: «Perché il Cremlino può colpire per le Europee»

Le elezioni europee del 2024 si avvicinano, così come le presidenziali americane. E la Russia starebbe provando nuovamente a interferire. Almeno questo è quello che denuncia la Repubblica, citando un rapporto che l’intelligence Usa ha inviato anche all’Italia, in cui si legge che si legge che «la Russia sta portando avanti operazioni volte a indebolire la fiducia dell’opinione pubblica nell’integrità delle elezioni». E ancora: «Si tratta di un fenomeno globale. Le nostre informazioni indicano che gli alti funzionari del governo, Cremlino compreso, vedono valore in questo tipo di operazione di influenza e la percepiscono come efficace». L’obiettivo? «Seminare instabilità nei Paesi democratici dipingendo le elezioni come disfunzionali e i governi risultanti come illegittimi». L’efficacia di simili operazioni nel 2016 avrebbe incoraggiato Mosca a proseguire con questo tipo di interventi. Tra il 2020 e il 2022 ha cercato di «minare la fiducia del pubblico in almeno 11 elezioni in 9 democrazie, compresi gli Stati Uniti. Altre 17 elezioni sono state prese di mira con sforzi meno pronunciati». Non è sicuro, ma è molto probabile, che anche il voto in Italia dell’anno scorso sia stato uno degli obiettivi dell’attacco.

L’Italia nel mirino

La Russia utilizzerebbe «meccanismi tanto palesi, quanto nascosti, comprese reti di influenza e proxy gestiti dai servizi di spionaggio russi». L’Italia, in questo contesto, potrebbe essere nel mirino del Cremlino considerato il plateale sostegno di Giorgia Meloni all’Ucraina di Zelensky. Allerta dunque sulle elezioni europee del prossimo anno, mentre la settimana prossima settimana il Copasir, guidato da Lorenzo Guerini, sarà a Washington per un colloquio con i colleghi del Congresso e con le agenzie dell’intelligence americana. Una delicata missione in calendario da tempo, per parlare di Ucraina e, visti gli ultimi sviluppi, Medio Oriente. Nella scaletta, ora potrebbero entrare anche i tentativi di interferenze elettorali da parte della Russia.

