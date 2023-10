No! Cristiano Ronaldo non è stato condannato da un tribunale iraniano a 100 frustate

Cristiano Ronaldo è stato condannato da un tribunale iraniano a 100 frustate? Questo è quello che sostengono alcuni utenti sul web: in diversi post molto virali, si afferma come il campione si sarebbe macchiato di «adulterio» in trasferta a Teheran con l’Al-Nassr, baciando e abbracciando calorosamente una donna disabile, fan del calciatore portoghese. Ma è davvero successo? No. Vediamo perché.

Per chi ha fretta:

In diversi post virali, si afferma che Cristiano Ronaldo si sarebbe macchiato di «adulterio» in trasferta a Teheran con l’Al-Nassr, baciando e abbracciando calorosamente una donna disabile, fan del calciatore portoghese

La storia è tanto virale quanto infondata

La donna ripresa nella foto che ha dato origine alla fake è una sua fan, che ha dipinto due quadri in suo onore

L’incontro col calciatore è stato caloroso e cordiale, e non ha portato all’emissione di alcuna sentenza del tribunale

Analisi

«Cristiano Ronaldo è stato condannato da un tribunale iraniano a 100 frustate! In trasferta a Teheran con l’ Al-Nassr, ha abbracciato e baciato una donna disabile, che ha l’85% del corpo paralizzato e dipinge con i piedi. E recentemente ha fatto un dipinto del campione portoghese, che dopo la partita gli ha regalato la maglia e l’ha abbracciata calorosamente e gli ha dato un bacio! In Iran questo è adulterio è sarà punito con 100 frustate! Il calcio arabo è questo. De Laurentiis l’ha sottolineato, non vuole giocare a Gedda in Arabia Saudita per queste motivazioni, nonostante la Fifa voglia fare i Mondiali laggiù…». Questo è il testo che leggiamo in un post che ha ottenuto oltre 2mila likes e più di 500 condivisioni, pubblicato dalla pagina A tua difesa (126mila followers). La stessa storia è stata condivisa anche sotto forma di reel.

In realtà, però, questa storia è totalmente fuorviante. A smentirla, tempestivamente, è stata l’ambasciata iraniana in Spagna, su X. «Neghiamo fermamente l’emissione di qualsiasi sentenza del tribunale contro qualsiasi atleta internazionale in Iran», esordisce il loro tweet. Che prosegue fissando il suo punto di vista sulla faccenda, e spiegando bene i fatti: «È motivo di preoccupazione che la pubblicazione di notizie così infondate possa mettere in ombra i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra contro l’oppressa nazione palestinese. Va notato che Cristiano Ronaldo si è recato in Iran il 18 e 19 settembre per giocare una partita ufficiale di calcio ed è stato accolto molto bene dalla popolazione e dalle autorità. Il suo incontro sincero e umano con Fatemeh Hamami è stato elogiato e ammirato sia dalla gente che dalle autorità sportive del Paese».

Troviamo resoconti dell’incontro immortalato in foto anche altrove. Secondo quanto pubblicato dal notiziario iraniano IRNA,

Una fan e pittrice iraniana disabile è stata accolta calorosamente da Cristiano Ronaldo quando è venuta all’Espinas Palace Hotel di Teheran per incontrare la superstar di Al-Nassr. La storia è iniziata quando Fatemeh ha detto in un post su Instagram che desiderava vedere Ronaldo in Teheran… Fatemeh ha regalato a Ronaldo due suoi ritratti che lei stessa aveva dipinto e Ronaldo ha autografato la sua maglietta numero 7 Al-Nassr e l’ha regalata a Fatemeh

L’attuale squadra di calcio di Ronaldo, l’Al Nassr, ha pubblicato le stesse immagini su X il 19 settembre 2023:

Conclusioni

La notizia secondo cui Ronaldo riceverà 100 frustate dopo essersi macchiato di «adulterio» in trasferta a Teheran con l’Al-Nassr, baciando e abbracciando calorosamente una donna disabile, è tanto virale quanto infondata. La donna ripresa nella foto che ha dato origine alla fake è una sua fan, che ha dipinto due quadri in suo onore. L’incontro col calciatore è stato caloroso e cordiale, e non ha portato all’emissione di alcuna sentenza del tribunale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: