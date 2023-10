Dwight Howard nega le accuse di violenza sessuale: «Il rapporto con due uomini è stato consensuale»

Dwight Howard, ex stella della Nba e della nazionale di basket statunitense, ha negato le accuse di violenza sessuale e percosse presentate contro di lui lo scorso luglio. Ad aprire la causa civile è stato Stephen Harper, un uomo che ha dichiarato di aver conosciuto Howard scrivendogli su Instagram e di averlo poi incontrato nella sua residenza in Georgia nel 2021. Secondo Harper, l’ex stella degli Orlando Magic e dei Los Angeles Lakers lo avrebbe aggredito sessualmente nel luglio di quello stesso anno. Howard però nega che le cose siano andate davvero così e parla di un’«attività sessuale consensuale». «Quello che era un incontro consensuale privato è stato reso pubblico a scopo di lucro e il signor Howard non vede l’ora di portare la verità alla luce in un tribunale», ha dichiarato a Espn Justin Bailey, uno degli avvocati del cestista, chiedendo l’archiviazione del caso. Secondo la ricostruzione fornita da Harper in tribunale, Howard avrebbe scritto un messaggio per chiedergli se un’altra persona – un uomo o una donna – poteva unirsi al loro incontro sessuale programmato nella residenza del cestista. Di fronte a questa richiesta, Harper si disse non interessato. Una volta arrivato alla casa di Howard nella contea di Gwinnett, in Georgia, ritrovò insieme al cestista anche un uomo vestito da donna, che si presentò con il nome di “Kitty”. «Il signor Harper era intrappolato nella camera da letto dell’imputato e credeva che avrebbe subito un danno fisico imminente se avesse resistito alle avance sessuali dell’imputato – si legge nella denuncia presentata a inizio anno -. Il signor Harper si sentiva estremamente violato e umiliato ed era completamente sotto shock».

Credits foto: EPA/Etienne Laurent | Dwight Howard durante il match Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers alla Crypto.com Arena di Los Angeles (23 March 2022)

