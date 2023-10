Le battaglie live e le donazioni: così TikTok guadagna sul conflitto tra Israele e Palestina – Il video

A prima vista è solo un leone digitale che ruggisce, ma a ben guardare si capisce che l’animale è una delle armi di un con cui viene combattuta una battaglia virtuale tra Israele e Palestina. O meglio, tra due creator su TikTok, ciascuno dei quali prende le difese di una delle due fazioni e sfida l’altro tramite una funzione poco nota delle live sulla piattaforma social. Gli spettatori della diretta hanno un ruolo cruciale: durante lo streaming – incoraggiati dai creator – possono donare cospicue somme di denaro acquistando regali, alcuni dei quali costano centinaia di euro, per sostenere il contendente che preferiscono. Vince la sfida chi ha ricevuto più donazioni dopo cinque minuti di live. Dopodiché, TikTok trattiene il 50% dei guadagni ed elargisce la restante parte al vincitore, di fatto capitalizzando su simulazioni del conflitto tra Israele e Hamas. Per i creator, non è necessario dimostrare o avere legami con la fazione che rappresentano, così come nella maggior parte dei casi non mettono in mostra nessuna particolare abilità.

Il prezzo dei regali

Il solo scopo è convincere gli spettatori, con urla e gesti plateali, a donare di più in modo da vincere la sfida. «Mettete mi piace, donate e seguitemi», si sente dire ai duellanti. I regali virtuali vengono acquistati con la valuta in-app di TikTok, nota come Coin. Il suo costo varia in base a quanti ne vengono acquistati, ma è possibile comprare 70 coin per meno di un euro. Per un paio di essi si possono compare degli sticker con il logo di TikTok e altre fantasie. Per le animazioni a schermo intero si deve spendere di più: fino a 45 mila coin, ovvero, in base al tasso d’acquisto, intorno ai 500 euro. I creator, inoltre, non sono tenuti a donare i loro guadagni alle zone colpite dal conflitto. Gli incontri online sono una funzione presente dal 2021 nelle live di TikTok, ma rimangono tuttora perlopiù ignoti alla maggior parte degli utenti. Non aiuta che la caratteristica non venga neppure menzionata sul sito ufficiale del piattaforma della cinese ByteDance.

