Delusione per i Rolling Stones sponsor del Barcellona. Bellingham canta loro «Hey Jude» e il Clasico è del Real

Il Real Madrid espugna Barcellona nel suo primo Clasico di stagione, anche se i blaugrana, andati in vantaggio al sesto minuto con İlkay Gündoğan, hanno dominato più di due terzi di partita. Poi all’improvviso è salito in cattedra Jude Bellingham che con due tiri-capolavoro ha ribaltato la partita confermando di essere il fenomeno calcistico del momento.

Con 12 gol e 3 assist in 13 partite della Liga spagnola l’attaccante inglese di soli 20 anni è diventato un punto di riferimento imprescindibile per l’allenatore del Real, Carlo Ancelotti. Ed è ormai il protagonista assoluto del calcio sui social, che ne fanno già il candidato in pole position per il pallone d’oro.

Ad assistere in tribuna al Clasico c’erano anche i Rolling Stones, diventati sponsor del Barcellona proprio per questa partita, tanto che la maglia indossata in campo aveva al centro la classica lingua fuori marchio della storica band. Ma c’è stata la più grande delle beffe: la musica suonata da Bellingham è stata Hey Jude, quella davvero dei rivali di sempre…

