Netanyahu: «Israele sta combattendo per tutta l’umanità». Hamas:«Pronti a offrire ostaggi in cambio di detenuti palestinesi»

Oggi è il 22esimo giorno di guerra: sono oltre 7 mila i morti palestinesi, secondo Hamas; oltre mille invece quelli gli israeliani mentre rimangono sopra i 200 gli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza. Venerdì sera l’Idf ha lanciato pesanti attacchi sulla Striscia e ieri sera Benjamin Netanyahu ha parlato alla nazione e ha ribadito che «se Israele non vince questa guerra si diffonderà il male. Per questo la nostra sarà la vittoria del bene sul male». Per il premier israeliano Hamas «è un nemico crudele» e Israele «vuole eliminare questo male dal mondo». «Israele non sta combattendo solo la propria guerra, ma una guerra per l’umanità». «Siamo pronti a un accordo immediato per rilasciare tutti gli ostaggi in cambio di tutti i detenuti palestinesi», ha subito detto dopo il capo di Hamas della Striscia di Gaza, Yahya Sinwar.

Torna internet a Gaza

Intanto stanno tornando gradualmente sia le reti telefoniche che Internet nella Striscia. «Gli sforzi umanitari a Gaza, guidati dall’Egitto e dagli Stati Uniti, saranno ampliati domenica», ha dichiarato il portavoce dell’Esercito israeliano, generale di brigata Daniel Hagari, aggiungendo che «gli abitanti di Gaza sono stati avvertiti per più di due settimane, attraverso diversi mezzi di comunicazione: devono stare lontani dagli avamposti appartenenti ad Hamas. Questo avvertimento oggi viene rilanciato: i civili nel nord di Gaza e nella città di Gaza dovrebbero temporaneamente spostarsi a sud in un luogo più sicuro, dove possono ottenere acqua, cibo e medicinali».

Leggi anche: