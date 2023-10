«Matteo Renzi voleva vendere la Fiorentina ai sauditi di Bin Salman» – L’inchiesta di Report

«Matteo Renzi ha provato a intermediare un incontro con Riyad tra il management della Fiorentina e i suoi “amici sauditi” interessati all’acquisto della squadra». A rivelarlo è un’inchiesta di Report che andrà in onda stasera su Rai 3, le cui anticipazioni sono riportate da Il Fatto Quotidiano. Stando a quanto trapela, nei mesi scorsi il leader di Italia Viva avrebbe mandato un messaggio al direttore generale della squadra viola, Joe Barone, nonché braccio destro del presidente Rocco Commisso, per proporgli il famoso incontro. Un tentativo di mediazione che coincide sia con un periodo delicato per la squadra colpita da voci di imminenti cessioni sia con le esternazioni pubbliche di Renzi in cui attaccava la Fiorentina e il sindaco Dario Nardella in merito alla vicenda dei fondi pubblici da utilizzare per costruire un nuovo stadio. Il leader di Italia Viva più volte ha dichiarato che a suo avviso i costi sarebbero dovuti andare a Commisso, mentre i fondi pubblici era meglio che venissero investiti nelle scuole o nelle case popolari.

La replica di Renzi

Ma Renzi, sollecitato dall’inviato del programma di Rai 3 Daniele Autieri, replica dando una versione diversa: «Se Report dice che Renzi tratta per gli arabi è un’idiozia, non sono interessati alle squadre, si sono comprati i giocatori». E si giustifica con la scusa di essere il tifoso che «finalmente può andare a seguire la finale di Supercoppa con la Fiorentina che si qualifica la prima volta dopo dieci anni e vuole andarla a veder con amici e far incontrare altri amici». Perché: «Io non la vendo, la tifo. Gratis». Ma stando a quanto risulta a Report, il messaggio incriminato sarebbe stato inviato molto tempo prima che la squadra conquistasse la qualificazione alle finali di Supercoppa 2024.

