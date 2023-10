“Che tempo che fa”, terza puntata in calo ma si conferma secondo programma più visto della serata: 10.7% di share

Sono 2 milioni 135mila gli spettatori che ha registrato la terza puntata di “Che Tempo Che fa”, la trasmissione condotta da Fabio Fazio, andata in onda ieri 29 ottobre che ha visto tra gli ospiti Fedez, la segretaria del Pd Elly Schlein, il cantautore Gino Paoli e la cantante e attrice Ornella Vanoni. Uno share del 10.7%, leggermente in calo rispetto alla precedente puntata che aveva raggiunto l’11,3% con 2 milioni 245mila spettatori. Il Tavolo, in seconda serata, ha toccato quota 10.3% di share (in crescita) con un 1 milione 290mila spettatori. “Che tempo che fa” si conferma così il secondo programma più visto della serata. «Un altro straordinario risultato», commenta l’account del programma dopo l’uscita dei dati auditel, evidenziando come il Nove si sia nuovamente posizionato come «seconda rete nazionale» e che «con quasi 350 mila interazioni Che tempo che fa si conferma il programma più commentato sui social della serata».

La Rai vince la sfida della prima serata tv di ieri: gli altri dati

A vincere la sfida della prima serata tv di ieri è stato il nuovo appuntamento con la serie Cuori su Rai 1 con – fa sapere Ansa – 2 milioni 908mila spettatori pari al 16.6% di share. 3 milioni 97mila spettatori con il 15.97% di share per il primo episodio, 2 milioni 717mila con il 17.44% di share per il secondo. Su Canale 5 l’ultimo appuntamento con Caduta Libera – I Migliori ha registrato 1 milione 395mila spettatori con uno share del 9.8%. In prima serata su Rai3 c’erano le inchieste di Report che sono state scelte da 1 milione 165mila spettatori con il 5.94% di share, mentre su Italia1 il film Harry Potter e la pietra filosofale ha ottenuto 1 milione 84mila spettatori con il 6.53% di share. Su Rete4 il talk Dritto e Rovescio è stato visto da 712mila spettatori (5.19% di share), mentre su Rai2 Il Collegio ha avuto 655mila spettatori (3.4%). Su La7 In Onda ha registrato 325mila spettatori e l’1.9% di share. Su Tv8 Formula 1 – GP Messico in diretta ha avuto 1 milione 575mila spettatori con l’8.2% di share.

