No! La suocera di Zelensky non ha comprato questa villa in Egitto

Continuano a spuntare fuori presunti possedimenti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che il presidente ucraino avrebbe acquistato – secondo la narrativa spesso portata avanti da chi diffonde le informazioni non verificate – usando il denaro inviato dai Paesi occidentali all’Ucraina per fronteggiare l’invasione da parte della Russia. Oggetto della verifica di oggi è una villa in un lussuoso resort egiziano che apparterrebbe alla suocera del leader di Kiev in seguito a un acquisto avvenuto nell’estate del 2023. La verità però è che la suocera di Zelensky non ha comprato questa villa.

Per chi ha fretta:

Secondo post sui social, la suocera di Zelensky avrebbe acquistato una villa da 5 milioni di euro in Egitto.

I gestori del complesso residenziale, però, hanno smentito e precisato che né Zelensky né i suoi familiari possiedono proprietà nel resort.

Analisi

«La suocera di Zelensky avrebbe appena acquistato una villetta da quasi 5 milioni di dollari in Egitto. Chissà quanto ha lavorato nella sua vita in un Paese povero come l’Ucraina per risparmiare abbastanza, poveretta! E la gente cattiva invece pensa che se la sia comprata con i nostri soldi dopo aver venduto i giovani del suo popolo come carne da macello. Mi raccomando, oggi lavoriamo particolarmente duro, sapendo che il nostro denaro sarà elargito in una grande quantità di opere di bene in giro per il mondo».

Questa è la didascalia che su Facebook accompagna lo screenshot di un articolo apparso su numerosi siti esteri e italiani (ad esempio qui e qui), secondo cui familiari di Zelensky possederebbero una villa in un lussuoso resort egiziano dal valore vicino ai 5 milioni di euro.

Altra descrizione con cui appare il contenuto è:

«PER ALCUNI – NUOVE VILLE**, MENTRE PER ALTRI SI PREPARANO LE TOMBE ** Nuova villa di Zelensky in Egitto. Stando ai dati del governo ucraino sull’espansione dei cimiteri: Regione di Kiev: +600 ettari per circa 600.000-800.000 sepolture; Regione di Cherkasy: + 67 ettari per 280.000 sepolture; Regione di Krivoy Rog: + 37 ettari per 150.000 sepolture. Inoltre, saranno creati nuovi cimiteri a Rovno, Khmelnitsky, Leopoli, Kremenchug, Lutsk, Chernovtsi, Zaporozhye, Dnepropetrovsk, Odessa, Chernigov per 450.000 sepolture aggiuntive. Sommando, otteniamo 1,5 milioni di tombe aggiuntive.»

Molti articoli citano il presunto giornalista egiziano Mohammed Al-Alawi di cui però non c’è traccia sul web. Appaiono spesso anche le presunte carte dell’acquisto. Il resort in questione è l’esclusivo El Gouna.

Che familiari di Zelensky possiedano proprietà nel resort, però, è stato smentito dallo stesso El Gouna che all’edizione inglese del quotidiano egiziano Al Ahram (archiviato qui) ha smentito la vicenda, definendola completamente falsa, e precisando che né Zelensky né suoi familiari possiedono proprietà all’interno del villaggio. Non solo, inoltre, la suocera di Zelensky non ha comprato questa villa in Egitto, ma quella villa appartiene un egiziano, ha reso noto El Gouna.

Contenuto sponsorizzato

Circola uno screenshot nei post che condividono la narrazione falsa. Si tratta di un articolo dal titolo «Luxurious Villa owned by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy’s Family Discovered On Egyptian Coast», pubblicato il 22 agosto 2023 dal sito Punch (poi cancellato), dove è presente un’informazione: «Branded Content».

Come riscontrato da Open Fact-checking, alcune delle bufale diffuse sul conto della famiglia Zelensky provengono da siti che pubblicano contenuti a pagamento, dunque su commissione. Era successo con il caso della inesistente commessa di New York licenziata a causa di Olena Zelenska, storia inventata da una donna che vive in Russia e che è stata veicolata da siti nigeriani in cambio di un compenso.

Conclusioni

Si sostiene che la suocera di Zelensky abbia acquistato una villa in un lussuoso resort egiziano. Ma la notizia è stata smentita dalla stessa struttura: la suocera di Zelensky non ha comprato questa villa in Egitto.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: