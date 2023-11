Da Fantozzi a Stanis La Rochelle: tutti i meme sullo scherzo telefonico a Giorgia Meloni

Dopo Merkel, Erdogan, Sanchez, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è caduta nel tranello telefonico organizzato dal duo di comici russi Vovan e Lexus (Vladimir Krasnov e Alexei Stolyarov). La tecnica utilizzata dai due è ormai ben rodata: una finta identità, normalmente quella di un esponente di governo o un capo di Stato, e informazioni di cui sono a conoscenza. Ingredienti perfetti per cogliere alla sprovvista il loro interlocutore e farlo parlare in modo confidenziale. Stavolta è toccato alla premier, convinta di parlare al telefono con un importante leader africano, si è lasciata così andare a considerazioni poco diplomatiche sull’immigrazione e l’invasione russa in Ucraina. Il contenuto della conversazione non è affatto passato inosservato: né tra i banchi dell’opposizione, che hanno definito l’accaduto «figuraccia storica», «dilettantismo» e «Totòtruffa». Ma neppure tra i mematori del web che hanno invece saputo ironizzare sullo scherzo telefonico. La rassegna che segue non rende (forse) giustizia all’eccesso di ironia che ha travolto i social in queste ore.

