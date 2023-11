Giorgia Meloni col tatuaggio fascista, l’opera in mostra a Torino fa infuriare FdI: «Questa sarebbe arte?»

Dopo Evyrein e aleXsandro Palombo, è l’artista argentino Javier Scordato a finire al centro delle polemiche per un’opera che rappresenta Giorgia Meloni. Oggi a Torino è stata inaugurata la fiera di arte contemporanea The Others. E tra tutte le opere esposte ce n’è una che ha subito catturato l’attenzione dei visitatori. Il quadro si intitola «Nazi-one (tabù istituzionale)» e mostra Meloni con tatuati sulla spalla un fascio littorio e una svastica. «Il tatuaggio – spiega Scordato – rivela le radici di Giorgia Meloni, quello che lei non dice. Non ha mai abbandonato la sua formazione politica, per lei l’antifascismo è un tabù». E poi aggiunge: «Viviamo in un Paese in cui la democrazia è nata dalla lotta della Resistenza e pare incredibile che il governo attuale consideri l’antifascismo e questi principi come dei tabù, è una cosa imbarazzante». Non è la prima volta che un’opera dell’artista di origini argentine finisce al centro delle polemiche. Nel 2017 Scordato aveva fatto discutere con un dipinto che raffigurava l’ex sindaco di Torino Piero Fassino completamente nudo, con le foto dei marò a sostituire le parti intime. In quel caso, l’opera fu rimossa dall’esposizione. E anche ora, di fronte al nuovo quadro raffigurante Giorgia Meloni, c’è chi chiede che vengano presi provvedimenti. «Definirsi “artisti” non può essere un lasciapassare per legittimare la diffamazione di cui anche gli organizzatori possono essere complici se non avviene una presa di distanza netta», è il commento di Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ed eletta a Torino. «La differenza tra arte e propaganda è la stessa che c’è tra un artista e un guitto – le fa eco il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti -. Quando chi si crede artista non ha argomenti validi o idee brillanti, scade nella banalità: è il caso di Javier Scordato».

Leggi anche: