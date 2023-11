Pistoia, Vigili del Fuoco salvano una famiglia bloccata in casa per l’alluvione. Meloni: «A voi la nostra gratitudine e il nostro plauso»

I nubifragi che stanno colpendo la Toscana rischiavano di far rimanere bloccata in casa, insieme ai genitori, una neonata di appena due mesi, senza energia elettrica e acqua potabile. Per questo i Vigili del Fuoco hanno deciso di intervenire, salvando la piccola e la sua famiglia. È successo a Quarrata, il Comune della provincia di Pistoia più colpito dall’alluvione. «Si trovavano in una condizione per cui era giusto intervenire: la famiglia chiedeva di uscire di casa per essere trasferita dai nonni, che abitano in una zona non a rischio», hanno dichiarato i pompieri, secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino. L’intervento è stato eseguito nella mattinata di ieri, venerdì 3 novembre.

«Li abbiamo prelevati dal primo piano dell’abitazione e caricati sull’anfibio – veicolo che viene utilizzato in questo genere di salvataggi, ndr – per poi trasferirli fuori dalla zona alluvionata», spiegano dal comando regionale dei Vigili del Fuoco. I pompieri, in questi giorni, sono costretti agli straordinari: «Inizialmente abbiamo raddoppiato i turni, restando in servizio anche 24 ore. Piano piano, sono iniziati ad arrivare i rinforzi da altre zone d’Italia». «Per una bambina di due mesi tutte quelle ore senza corrente né acqua potevano essere pericolose», concludono. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condiviso su X quella che è già diventata una foto simbolo dell’emergenza, commentando: «Un’immagine che arriva dalla Toscana e che vale più di mille parole. A lui, a tutti coloro che in queste ore sono impegnati nelle operazioni di soccorso, la nostra gratitudine e il nostro plauso».

Foto copertina: Vigili del Fuoco

