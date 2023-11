Sanremo 2024, l’annuncio a sorpresa di Amadeus: Mengoni sarà co-conduttore della prima serata – Il video

Arriva a sorpresa un annuncio di Amadeus, ospite dell’amico Fiorello alla prima puntata del nuovo ciclo di Viva Rai2!: Marco Mengoni sarà co-conduttore della prima puntata del Festival di Sanremo 2024 e superospite musicale. La notizia è stata accolta da un boato del pubblico. «Siete la coppia dell’anno», ha commentato Fiorello rivolgendosi ad Amadeus e Mengoni, arrivati nella nuova location del programma vestiti da mimi e su un’auto addobbata di fiori, con la scritta Sanremo 2024. Mengoni ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, conquistando due vittorie: prima nel 2013 con il brano L’essenziale e poi nel 2023 con il testo Due vite. Per entrambi gli anni è stato quindi scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest, classificandosi settimo all’edizione 2013 e quarto in quella del 2023.

