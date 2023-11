Tremezzina, il Comune dice basta ai matrimoni in villa Balbiano, il set di «House of Gucci»: così rischiano di saltare decine di eventi

Il Comune di Tremezzina, in provincia di Como, dice stop a matrimoni ed eventi a Villa Balbiano, location famosissima per importanti cerimonie e per essere stata il set cinematografico del film «House of Gucci» con Adam Driver e Lady Gaga sul matrimonio tormentato tra Patrizia e Maurizio Gucci, capo dell’omonima casa di moda Gucci. L’annuncio arriva tramite un’ordinanza del comune in cui viene emanato il «ripristino dello stato dei luoghi e delle funzioni del complesso immobiliare» che sulla carta prevede un uso residenziale e affitti brevi. Si tratta in realtà di una seconda ordinanza restrittiva, come ricorda il Corriere della Sera, perché già in precedenza era stato imposto lo stop ai rumori eccessivi a seguito delle numerose lamentele dei vicini di casa e dei controlli delle forze dell’ordine.

Il sindaco: «No intenti persecutori»

Se la prima poteva fare da deterrente per l’organizzazione di cerimonie, la seconda ora rischia proprio di far saltare molti eventi già programmati per l’anno prossimo. «Non c’è alcun intento persecutorio, solo far rispettare le regole. Villa Balbiano, uno dei simboli del nostro territorio, ha una precisa destinazione d’uso e come tale deve essere utilizzata. Una struttura turistico ricettiva per l’organizzazione di eventi avrebbe normative diverse da seguire», spiega il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra. «Siamo disponibili a valutare la situazione con i privati, per ragionare anche su eventuali richieste diverse, ma tutto deve essere fatto nel rispetto del Piano di Governo del territorio e delle regole che valgono per tutti. La logica deve essere quella della normalità e della regolarità, nell’interesse di tutti», conclude.

