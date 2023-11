La foto del padre palestinese con i cinque figli mostra i segni dell’intelligenza artificiale

Un padre che porta i suoi cinque figli lontano delle macerie. Questo è quello che ritrae un’immagine circolata molto negli ultimi giorni che viene condivisa da molte persone per commentare la situazione in Palestina. Nella striscia di Gaza, secondo i dati diffusi dalla sanità locale, sotto il controllo di Hamas, sono morti almeno 3.700 minori. A prescindere dalla veridicità dei dati, la foto mostra evidenti segni dell’intelligenza artificiale. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Un’immagine mostra un uomo che porta con sé cinque bambini allontanandoli dalle macerie.

La foto è diffusa come se fosse un vero scatto proveniente da Gaza o dalla Cisgiordania.

Vari errori grafici che appaiono nell’immagine sono quelli tipici dell’intelligenza artificiale.

Questa è una delle descrizioni con cui appare il contenuto (condiviso anche qui) di cui vediamo uno screenshot:

«FERMATE QUESTO MASSACRO. Premetto che chiedere di fermare immediatamente la strage, che sta avvenendo a Gaza, non vuol dire essere con Hamas, anzi esprimo ferma condanna per l’attentato commesso il 7 ottobre, ma in tre settimane di guerra sono morti almeno 5.791 palestinesi, tra cui 2.360 bambini; altre 16.297 persone sono rimaste ferite e 1,4 milioni sono state già sfollate, per questo non possiamo fare finta di nulla».

L’immagine è molto compressa, ma sono comunque evidenti alcune incongruenze tipiche dell’intervento dell’intelligenza artificiale. Il maglione del “padre” ad esempio, sembra fondersi con il pantaloncino di uno dei figli che porta in grippa. Le mani della bambina hanno una forma innaturale. Si nota anche uno strano intreccio di braccia intorno al collo del padre. Particolarmente bizzarri anche i piedi. Quello che spunta a destra dell’uomo appare estremamente liscio, senza una divisione tra le dita. Anche il bimbo tenuto per mano ha dei piedi insoliti che quasi si fondono con la macerie sotto di lui. Le dita dei piedi del padre invece, cambiano molto da piede destro a sinistro. Inoltre, i sandali sono diversi sia nel modello che nel colore.

