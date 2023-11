La vita di Elon Musk diventa un film: a dirigere il biopic sarà il regista Darren Aronofsky

La vita di Elon Musk è già finita in un libro e presto arriverà anche sul grande schermo. Lo studio indipendente A24 ha infatti vinto i diritti di adattamento della biografia di Walter Isaacson, uscita a settembre in libreria. Ora il film è ufficialmente in lavorazione, con la casa cinematografica che ha ingaggiato nel ruolo di regista Darren Aronofsky, già noto per alcune celebri pellicole come Requiem for a Dream (2000), Il cigno nero (2010) e The Whale (2022). La rivista Variety ha parlato di una «accesa competizione» tra le case di produzione cinematografica per accaparrarsi i diritti della biografia di Isaacson. Ex ceo della Cnn, Isaacson è noto per aver raccontato i retroscena più intimi e riservati di alcuni dei personaggi più celebri della storia, tra cui Henry Kissinger, Benjamin Franklin e Albert Einstein. Nel 2011, la sua biografia del Ceo di Apple Steve Jobs è diventata un bestseller. E qualche anno più tardi è stata adattata nel film biografico diretto da Danny Boyle con Michael Fassbender e Kate Winslet nel ruolo di protagonisti. Nella sua più opera più recente, Isaacson ha raccontato la vita di Elon Musk. Non solo quella “pubblica”, costellata da successi imprenditoriali e atteggiamenti più o meno eccentrici, ma anche la sfera più riservata, compresi i racconti sulla gioventù e il difficile rapporto con il padre Errol.

Credits foto: EPA/Tolga Akmen | Elon Musk durante una conversazione con il leader britannico Rishi Sunak, a Londra (2 novembre 2023)

