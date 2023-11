I Maneskin tornano con cinque inediti: ecco la nuova edizione di Rush! (Are U Coming)

I Maneskin, la rock band italiana più famosa al mondo, come certificato nientemeno che dai Rolling Stones e dai numerosi premi internazionali che il gruppo romano continua a conquistare, è uscita con una nuova edizione del loro ultimo album. A gennaio era uscito Rush! e dieci mesi dopo arriva Rush! (Are U Coming), la nuova versione così ribattezzata con cinque inediti, tra i quali Honey (Are You Coming), il primo singolo estratto dall’album. C’è Valentine, presentata come una ballad rock provocatoria e Off My Face, un brano sull’amore tossico e su come anche il sentimento più puro possa trasformarsi in una dipendenza. Poi The Driver, che affronta la fase dell’innamoramento, quando si decide di lasciarsi andare e perdere il controllo, e Trastevere, che il gruppo cantò la prima volta live a Roma al concerto del Circo Massimo dello scorso anno. Mentre sono ancora impegnati nel tour mondiale che li vedrà esibire in Australia, Giappone e Regno Unito, oltre alla nuova versione dell’album è uscito anche il videoclip del brano Valentine, primo dei video ufficiali delle nuove canzoni che saranno pubblicati sul canale YouTube della band.

