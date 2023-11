No! Questo non è il “nipote” di Netanyahu morto in battaglia

Si tratta di Yair Nifousy, paracadutista ventenne morto in battaglia

Si sostiene che il nipote del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Yair, sia stato ucciso in battaglia negli scontri contro Hamas. Ma quello mostrato non è il nipote di Netanyahu e non risulta che sia morto un suo parente in battaglia.

Si sostiene che il nipote di Benjamin Netanyahu, Yair, sia stato ucciso in guerra.

Quello mostrato, però, non è il nipote di Netanyahu.

Si tratta di Yair Nifousy, paracadutista ventenne morto in battaglia.

Non si hanno notizie sulla morte di un nipote di Netanyahu, mentre il 12 ottobre si parlava del rapimento del nipote di un suo collaboratore.

Analisi

«IL NIPOTE DI NETHANYAHU E’ STATO UCCISO IN BATTAGLIA. IL FIGLIO INVECE, STA IMBOSCATO A MIAMI». Descrizione breve per un post che condivide un articolo pubblicato dalla turca Ilkha News Agency, secondo cui il nipote di Netanyahu – identificato come il capitano Yair Eido Netanyahu, cecchino – sarebbe stato ucciso sul campo di battaglia. Contestualmente si afferma che il figlio del primo ministro israeliano sia nascosto a Miami.

Insieme al testo viene condiviso il link del sito Ilkha.com (archiviato qui) che riporta la seguente fotografia associata al parente del leader israeliano.

La notizia è stata ripresa in molti post social, alcuni dei quali diffondono la presunta foto del nipote di Netanyahu.

Il vero nome del ragazzo nella foto

Quello mostrato nella foto, però, non risulta parente di Netanyahu, bensì il paracadutista ventenne Yair Nifousy, appartenente al 101esimo battaglione. È morto il 2 novembre, come riporta il Times of Israel, durante gli scontri con Hamas.

Il “nipote” citato da Netanyahu

Cercando in ebraico, non risultano articoli riguardo un parente di Netanyahu rapito o ucciso a Gaza. Riscontriamo una notizia, diffusa dal sito Inn.co.il il 12 ottobre 2023, riguardo il rapimento del nipote di un collaboratore del Primo Ministro israeliano.

Il canale di informazione Nexta, aveva invece riportato che il figlio del nipote di Netanyahu era stato preso in ostaggio da Hamas. Informazione che non si riscontra su altri media.

Conclusioni

Si sostiene che il nipote di Benjamin Netanyahu, Yair, sia stato ucciso in guerra. Quello mostrato, però, non è Yair Eido Netanyahu, nipote del primo ministro di Israele. Si tratta di Yair Nifousy, paracadutista ventenne morto in battaglia.

