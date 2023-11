Bruno Vespa, la gaffe sul “premierato”. Scatta la segnalazione su X: cosa ha sbagliato – Il video

Sui social Bruno Vespa ha provato a spiegare perché secondo lui non ci sarebbe alcun problema a rafforzare i poteri e il ruolo del presidente del Consiglio, così come previsto dalla riforma costituzionale sul “premierato” sostenuta dal governo Meloni. Il conduttore di Porta a porta però è incappato in una gaffe, ripresa da diversi utenti soprattutto su X e che la stessa piattaforma di Elon Musk ha dovuto in qualche modo correggere. Vespa spiega come gli italiani «sono presidenzialisti da sempre. Adesso c’è un governo che fa l’elezione diretta non del primo ministro ma del presidente del Consiglio nella maniera più light che quasi il sapore non si sente. Nel senso che la chiave sta nei poteri del Presidente della Repubblica. E questo progetto non lo tocca».

Vespa però va avanti e nel suo discorso aggiunge: «Allora i primi ministri d’Inghilterra, Spagna e Germania contano infinitamente di più dei loro Presidenti della Repubblica. Uno non sa nemmeno come si chiamano. In Italia grazie a Mattarella lo facciamo e io non ho capito tutto sto pericolo dove sta». Proprio quella dichiarazione su Paesi come Spagna e Inghilterra ha fatto scattare le reazioni sui social. Compreso il sistema di correzione alle fake news della piattaforma X, che al tweet con il video di Vespa ha aggiunto una postilla, dopo numerose segnalazioni degli utenti: «Nessuno sa il nome del presidente della Repubblica di Spagna e Inghilterra perché questi due paesi non sono repubbliche, ma monarchie parlamentari».

