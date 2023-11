Roger Waters cacciato dagli hotel in Uruguay perché non ha condannato gli attacchi di Hamas

Due prestigiosi hotel di Montevideo si sono rifiutati di ospitare l’ex Pink Floyd Roger Waters, per la mancata condanna del massacro di israeliani compiuto da Hamas il 7 ottobre. Il musicista britannico deve esibirsi questo venerdì nella capitale uruguayana e secondo quanto riporta Pablo Londinsky di Radio Azul, gli hotel Hyatt Centric e Regency hanno declinato le prenotazioni effettuate dal suo staff. Un terzo albergo è stato contattato chiedendo di fare squadra con gli altri, per non ricevere il musicista. Waters potrebbe quindi essere costretto a tornare direttamente in Argentina finito il suo spettacolo allo Stadio del Centenario. ma anche lì sta incontrando non poche difficoltà. Il creatore di The Wall avrebbe preso in considerazione l’Alvear Palace Hotel come alternativa per trascorrere i suoi giorni a Buenos Aires. Ancora una volta ha ricevuto una risposta negativa e una giustificazione simile.

